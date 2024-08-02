Pakistan Büyükelçiliği'nde "Mango Festivali" düzenlendi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:46

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:46

Pakistan Büyükelçiliği Mango Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festivalde konuşan Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan mangolarının meyvelerin kralı olduğunu vurguladı. Büyükelçi, Pakistan'ın dünyanın en büyük 5. mango üreticisi ve 7. en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirterek Pakistan'da Sindhri, Anwar Ratol, Langra, Maldah, Dusehri, Fajri ve diğerleri de dahil olmak üzere 200'den fazla yüksek kaliteli mango çeşidi üretildiğini sözlerine ekledi.

Festivalde konuklara Pakistan'ın en popüler mango çeşidi olan taze kesilmiş Chaunsa ve mango bazlı tarifler ikram edildi. Bunlar arasında mango smoothieleri, mango pudingi, mango suyu, mango shake'leri, mangolu dondurma ve Pakistan'dan gelen mangolardan yapılan tatlılar yer aldı.

Festivale, Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakistan Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Ali Şahin, Milletvekili Burhan Kayatürk, Tarım Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Kordiplomatik mensupları, iş adamları, medya mensupları ve TUGİDER (Türkiye Gıda İthalatçıları Derneği), TUROB (Türkiye Otelciler Birliği) temsilcileri ile Migros, Çağdaş, MacroCentre, BİM, A101, Şok gibi perakende zincirlerinin temsilcileri de katıldı.