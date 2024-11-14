Pamukkale Üniversitesi'nden, grev kırma iddialarına "şehit ve gazi yakınları çalışmakta" yanıtı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:22

İskenderpaşa cemaatinin etkili olduğuna dair kamuoyunda birçok haberle gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) sular durulmuyor. Son olarak üniversitenin İktisadi İşletmeler biriminde işçiler üniversitenin beş TL zam teklifine karşı greve başladı. Cumhuriyet, bu süreçte üniversitenin grevi kırmak için öğrencileri usulsüz olarak, sınav haftalarında çalıştırdığını haberleştirdi. Ancak üniversiteden yapılan açıklamada konunun çarpıtıldığı görüldü. Üniversite grev kırmak için usulsüz olarak öğrenci çalıştırıldığı iddialarına “Grev nedeniyle yeni öğrenci alınmadı. Başta şehit ve gazi yakınlarımız olmak üzere öğrencilerimiz yarı zamanlı çalışmaktadır” şeklinde yanıt verdi. Cumhuriyet’e konuşan işçilerin örgütlü olduğu Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) İletişim Başkanı Kenan Karabulut ise “Burada hiçbir şekilde şehit yakını veya gazi çalışmıyor. Bu tarz cümleleri kullanarak işi toplumun gözü önünde çarpıtmaya çalışıyorlar. Öğrenciler de kesinlikle orada görevleri dışında çalıştırılıyor” dedi.

‘İSTİSMAR EDİYORSUN’ DEMİŞ

Öte yandan PAÜ İşletmeleri’nde gazi yakını olan eski bir işçinin de mobbinge uğrayarak işinden ayrılmak zorunda bırakıldığı öğrenildi. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan işçi, PAÜ İktisadi İşletmeler’i yetkilisi tarafından mobbinge uğradığını belirtti. İşçi konu hakkında, “Normalde kantinde çalışıyordum. Daha sonra bana çöp toplama görevi verdiler. İşletme müdürüne 2013’te yayımlanan bir başbakanlık genelgesine göre yerimin değiştirilmesinin usulsüz olduğunu söyledim. Benimle dalga geçerek gazi yakını olmayı istismar ettiğimi söyledi. Daha sonra konuyu dönemin valisine söyledim. İşe geri alındım ancak mobbinge uğradığım için tekrar ayrılmak zorunda kaldım, şikâyetçi oldum. Dava süreci sürüyor” ifadelerini kullandı.