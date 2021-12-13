Parti içi karıştı: 'Her tarafları oynuyor, AKP sonrası hesap yapıyorlar'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk’ün, 10 Aralık’ta kaleme aldığı yazısı tartışılmaya devam ediyor.

Öztürk'ün, AKP içindeki bir kesime ağır eleştiriler yönelttiği ve AKP’yle birlikte zengin olanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bıraktığına yönelik sözlerinin ardından Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Özçelik "AK Parti’de 'içeriden' ağır eleştiri" başlıklı yazısında, “AK Parti’nin kıdemlilerinden” diye tarif ettiği bir kişiyle konuştuğunu ve “Bizde dört kesim var. Bir grup yeni dönemin hazırlığında. Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar. Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar” dediğini aktardı.

Özçelik'in yazısı şöyle:

"Geçmişte Erdoğan’a çok yakındı. Ama son dönemlerde biraz uzağında. Bunda pandeminin de etkisi var. Ak Parti’nin kıdemlilerinden biri. Zaman zaman görüşürüz. Telefonla değil, yüz yüze görüşmeyi sever. Öztürk’ün yazısını sordum.

Benzer şeyler söyledi:

‘Bizde dört kesim var. Biri partiye ölümüne bağlı olanlar. Partinin ana gövdesi bunlardan oluşuyor. Genelde düşük ve orta gelirliler. İktidar nimetinden en az yararlananlar. Belki çocuğunu işe sokmuştur. Ya da tayinini yaptırmıştır. Şu anda sıkıntılılar. Her şeye rağmen Reis’e hayrandırlar. Yıllardır durdukları yerde duruyorlar.

Diğer kesimler aslında sayıca çok küçük. Ama etkililer. Son dönemde her tarafları oynuyor. Bir grup yeni dönemin hazırlığında. Yapılanları muhalefet ağzıyla eleştiriyorlar Ak Parti iktidarı sonrası hesabı yapıyorlar.

İkinci grup; ‘İyi para kazandık. Ama artık bu işin sonuna geldik. Son vuruşları da yapalım’ havasında. Yasa yönetmelik dinlemiyorlar. Onlar para kazanırken, parti büyük yara alıyor.

Üçüncü grup; ‘Çok kazandık. Dünyalığımızı yaptık. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği garantide. Yaşımız da ilerledi. ‘Artık kenara çekilelim, paramızı yiyelim’ düşüncesinde. Kazandıklarını yurt dışına çıkaranlar var.

Bu üç gruptan da hayır yok. Daha önce Ak Parti’ye oy verip şu anda soğuyanlar... Anketlerdeki ‘kararsızlar’ içinde olanlar. Bunlar bu üç grup yüzünden o haldeler. Hasan Öztürk olayı iyi özetlemiş.’

“Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanıyor. Çok azımız doğrudan ulaşabiliyoruz. Geçmişte başka partilerde de hep oldu. Böyle günlerde liderler iyi şeyler duymak ister. Ona gerçek değil, görmek istediği gösteriliyor. Bu da sorunları büyütüyor.”