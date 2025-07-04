Parti örgütleri raporlarını teslim etti, yönetim taslaklarını hazırladı: CHP'den yeni program için hızlı takvim

Halkçılık Programı adıyla hazırlayacağı yeni parti programı için her bakanlık alanında taslak çalışmasını tamamlayan CHP, bundan sonraki süreçte önce partinin MYK üyeleriyle taslak çalışmaları kendi içinde ele alacak. Ardından saha çalışmalarıyla sokağın görüşleri toplanacak. Türkiye’nin 81 ilinde yaptığı danışma kurulu toplantılarıyla parti üyelerinden eğitimden sağlığa kadar pek çok konuda görüşlerini de alan CHP, sonbaharda programını yenileyecek kurultayını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Halkçılık Programı adıyla yeni parti programı çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, tüm bakanlıklara ait projelerini içeren taslak çalışmasını tamamladı. Bu kapsamda partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri dün itibariyle taslak çalışmaları ele almak için CHP genel merkezinde bir dizi toplantı gerçekleştirdi. MYK üyelerinin kendi aralarında yapacağı bu toplantıların gelecek haftaya kadar süreceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre; bu toplantılarda partinin Gölge Kabine üyeleri, kendi alanlarında hazırladıkları taslak çalışmaları tüm parti yönetimine sunacak. Parti yönetimi bu çalışmalar üzerine yorumlarını paylaşacak.

Yaklaşık bir hafta sürecek bu toplantılar sonucu ortaya çıkan çalışma, temmuz ortasında yapılacak saha çalışması ile yurttaşlarla paylaşılacak. Onların da programla ilgili yorumları alınacak ve raporlanacak. Tüm bu sürecin sonunda “CHP iktidar olduğunda hangi bakanlıkta ne çalışmalar yapmayı hedefliyor? Nasıl bir eğitim, sağlık, adalet sistemi öngörüyor? Ekonomik krize karşı ne çözüm önerileri düşünüyor? Nasıl bir çalışma hayatı oluşturmayı planlıyor?” sorularına yanıt veren, CHP’nin iktidar vaatlerini anlatan bir program ortaya çıkartılacak.

81 İLİN KARNESİ ÇIKARTILDI

Öte yandan; parti örgütleri de 81 ilde yaptıkları danışma kurulu toplantılarının raporlarını genel merkeze iletti. Bu toplantılarda parti üyelerine hem Türkiye geneline yönelik hem de il ve ilçe bazına yönelik sorular yöneltildi. Örneğin Türkiye geneli için “CHP’nin ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkında görüşleriniz nelerdir?” gibi sorular soruldu. İlçe ve il bazında ise “Yaşadığınız yerde hangi sorunlar var? Oranın toplum kesimlerine ulaşmak için ne türden politikalar gereklidir” gibi sorular yöneltildi. Türkiye’nin 81 ilinden ve tüm ilçelerinden bu tip veriler çıkartıldı. Toplanan bu veriler ışığında o ilin tarım modelinden eğitim sorunlarına kadar her konuya il, ilçe bazlı çözümler üreten bir metin hazırlanacak. CHP tüm çalışmalarını sonbahara doğru tamamlayarak, eylül ayında program kurultayı yapmayı hedefliyor. Bu kurultayın partinin kuruluş yıldönümü olan 4 Eylül’e denk gelebileceği belirtiliyor. Ancak partinin 8 Eylül’de görülecek kurultay davasının da süreci etkileyebileceği söyleniyor.