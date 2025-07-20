Paylaşım silindi: DEM Parti'nin 'Rojava' açıklaması tepki çekti

'Terörsüz Türkiye' adı ile isimlendirilen ve terör örgütü PKK'nin sembolik bir grup üyesi ile silah bırakmasının ardından yürütülen süreç kapsamında siyasi tartışmalar devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "AKP-MHP-DEM beraber yürümeye karar verdik" açıklaması siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırmış, DEM Parti'den yapılan açıklamada bu birlikteliğin sadece süreç kapsamında olduğu bir seçim hareketi olmadığı söylenmişti.

'ROJAVA' AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Gelişmeler sürerken DEM Parti'nin X hesabından, Suriye'de yaşanan çatışmalara ilişkin her yıl paylaşım yapılan 'Rojava' açıklamasında söylem değişikliği dikkat çekti.

DEM Parti'den bugün yapılan ve daha sonra silinen açıklamada, "19 Temmuz 2012’de Esad diktatörlüğüne karşı Kobanî’den başlayan ve kısa sürede tüm Kuzey ve Doğu Suriye’ye yayılan #RojavaDevrimi, Ortadoğu halklarına umut, özgürlük ve eşitlik perspektifi sundu" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşımda yer alan, "Esad diktatörlüğüne karşı" ifadesinin kullanılması ve IŞİD terör örgütünden bahsedilmemesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Partinin geçen sene ve 2018 yılında aynı konu başlığı ile yaptığı açıklamasında ise, "IŞİD barbarlığına ve karanlığına karşı..." ifadelerinin kullanıldığı görüldü.