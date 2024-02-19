Pervin Buldan siyaseti bırakıyor... Çok konuşulacak 'çözüm süreci' açıklaması: 'Devlet, İmralı notlarını Kandil’e götürmemizi istedi'

Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:14

Güncelleme: 19.02.2024 - 22:15

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve DEM Parti Van milletvekili Pervin Buldan, katıldığı yayınında siyaseti bırakacağını açıkladı.

Buldan İmralı görüşmelerine ilişkin ise PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmelerden tuttukları notları devletin isteğiyle Kandil'e götürdüklerini, Kandil'den aldıkları notların da devlet görevlileri eliyle Öcalan'a ulaştırıldığını iddia etti.

“AKTİF SİYASETİ BIRAKACAĞIM”

Artı TV'de yayımlanan, Kemal Avcı ile Siyaset Ötesi programına katılan Buldan, milletvekilliği süresinin dolmasından sonra aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Buldan, “Milletvekilliğim bittikten sonra ben artık siyaseti de bırakacağım, hiçbir şekilde siyasetin yanından köşesinden, bucağından geçmeyeceğim” dedi.

'MÜCADELE MİLLETVEKİLİĞİNDEN İBARET DEĞİL'

Buldan sözlerinin devamında insan hakları mücadelesini siyaset dışında farklı kurumlarda sürdüreceğini belirterek şunları söyledi:

"Mücadele etmek farklı bir şey, elbette ki bu mücadele milletvekilliğinden ibaret değil, mücadelenin farklı yönleri farklı alanları vardır, bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil tabii, onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var. insan hakları kurumları var. Bu kurumlardan bir tanesinde bu mücadeleye destek sunarım."

'DEVLETİN İSTEĞİYLE KANDİL'E GÖTÜRDÜK'

Çözüm sürecinde İmralı heyeti içerisinde yapılan tüm görüşmelere katılan tek üyenin kendisini olduğunu hatırlatan Pervin buldan, heyete nasıl seçildiğine dair bilgiler paylaştı.

Abdullah Öcalan'ın heyette kendisinin yanı sıra Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın olmasını önerdiğini, bu öneriyi hükümetin de kabul ettiğini belirten Buldan, Öcalan'la görüşmelerden tuttukları notları devletin isteğiyle Kandil'e götürdüklerini, Kandil'den aldıkları notların da devlet görevlileri eliyle Öcalan'a ulaştırıldığını iddia etti.

"KENAN EVREN 'KUYRUKLULARDAN MISINIZ?' DİYE SORDU"

Buldan programda, Kenan Evren'le karşılaşmasını da anlattı.

Lise öğrencisiyken bir arkadaşıyla birlikte Hakkari'yi temsilen Ankara'ya gönderildiklerini aktaran Buldan, katıldıkları bir törende Evren'le karşılaştığını söyledi.

Evren'in yakalarındaki Hakkari ismini görünce kendilerine, “Kuyruklulardan mısınız?” diye sorduğunu belirten Buldan, Evren'in ne kastettiğini anlamadığı için kendisine bir cevap veremediklerini söyledi.