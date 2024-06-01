Pervin Buldan’dan, Tansu Çiller’e: 'Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler senin emrinle'

Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:13

Güncelleme: 01.06.2024 - 13:17

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, 90’lı yıllarda Başbakanlık yapan Tansu Çiller’in bugün hayatını kaybeden eşi Özer Uçuran Çiller ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

'NE KADAR MANİDAR DEĞİL Mİ?'

Çiller’in 90’lı yıllarda PKK’ye yardım eden iş insanlarının listesinin ellerinde olduğunu iddia ettiği dönemde faili meçhul cinayetle katledilen eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatarak, "Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" dedi.

Buldan'ın paylaşımı şe şekilde:

"Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın 30. katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle."

Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın 30. Katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle. https://t.co/p29EaXxK4j — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) June 1, 2024

NE OLMUŞTU?

Dönemin Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Tansu Çiller Başbakan olduğu dönemde, ellerinde PKK terör örgütüne yardım eden Kürt iş insanlarının olduğu bir liste olduğunu söylemişti.

Sonrasında 3 yılda yaklaşık 19 Kürt iş insanı faili meçhul cinayetlerle öldürüldü. Söz konusu dönemde Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, Hakkarili Hacı Karay ve Diyarbakırlı iş insanı Adnan Yıldırım 2 Haziran 1994'te İstanbul'da kaçırılmış, cesetleri de iki gün sonra Bolu'da bulunmuştu.

Otopsi raporlarına göre, üçü de işkence ile öldürüldü.