Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:12

Güncelleme: 01.06.2024 - 09:57

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti.

Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesinin özel bir hastanenin morguna kaldırıldığı öğrenildi.

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıydı. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı.

2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmakta.