Pınar Gültekin davası yeniden... Sanık Cemal Metin Avcı'nın çirkin sözleri hakimi de kızdırdı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 18:18

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 18:18

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ölümüne ilişkin davanın son duruşması bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Duruşmada, Muğla, İzmir ve Ankara barolarından katılma talebinde bulunan avukatların ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun talepleri reddedildi. Aile Bakanlığı'nın katılma talebi ise kabul edildi.

Savunma yapması için söz hakkı verilen sanık Avcı, Pınar Gültekin için çirkin imalarda bulundu. Davanın hakimi ise Avcı'nın sözleri üzerine, "Bu anlatılanların burada yapılan yargılanmayla alakası yok" şeklinde tepki gösterdi.

Sanığın savunmasının ardından saat 13.00'te davaya ara verildi. Yarım saatlik ara uzayınca Pınar Gültekin'e destek için gelen avukatlar ve Gültekin'in ailesi salonun önünde toplandı.

PINAR GÜLTEKİN'İN BABASINI ŞİKAYET ETTİLER

Gültekin'in avukatlarından Candan Tekin Çekiç'in aktardığına göre, duruşma salonu önünde beklenildiği sırada Pınar Gültekin'in babasının "Kadın cinayetlerini önlemek istediklerini söylüyorlar, bu adamı nasıl savunuyorlar? Hele de karşı taraftaki iki kadın avukatı görünce çok üzülüyorum" şeklinde ifadeleri üzerine, sanık avukatları tutanak tutturdu. Olay nedeniyle duruşmanın ertelenmesi yönündeki talepleri reddedilen avukatlar, bunun üzerine de mahkeme bitiminde Gültekin'in babası hakkında şikayette bulundu.

TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sanık avukatlarından birisi savunmasını yaparken Pınar Gültekin'in müdafileri iddialara cevap vermek için izin istedi. Bunun üzerine tarafların avukatları arasında sözlü tartışma başladı. Davanın hakimi duruşma salonunu terk ederek duruşmaya ikinci kez ara verdi.

"DAYANAMIYORUM ARTIK"

Pınar Gültekin'in babası mahkeme heyetine sunduğu savunmada, "Artık dayanamıyorum. Aylardır buraya gelip gidiyoruz, bir yerde varil görsem kötü oluyorum, soba yakamıyorum" ifadelerini kullandı.

Avukat Çekiç, duruşmada bu konuşmanın hemen ardından, Pınar Gültekin'in "yakıldığında sağ olduğuna dair" adli tıp raporunun okunduğunu belirterek, "Acılı baba 'soba yakamıyorum' dedikten sonra bu raporu dinlemek o kadar zor ki" şeklinde konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ YOK

Önceki duruşmalarda sanık Cemal Metin Avcı'nın müdafileri sanığın beraatini istemişti. Savcı, hazırladığı mütalaada "haksız tahrik olmadığına, tasarlayarak canavarca kasten öldürme suçu işlendiğine" yer verdi. Sanığın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da "suça iştirak ettiğine ve tutuklanması gerektiğine" yer verildi.

Sanık müdafileri mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanık Mertcan Avcı için savcının tutuklama talebi reddeden mahkeme, davayı 10 Mart'a erteledi.