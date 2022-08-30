Polis, bakanlığa yürümek isteyen özel sektör öğretmenlerine müdahale etti

30 Ağustos 2022 Salı, 15:37

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, kuruluşunun birinci yılında, asgari ücretin altına düşen ücretlere, sözleşme dayatmasına ve uzun mesailere karşı Ankara’da toplantı yaptı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen öğretmenler, TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantının ardından MEB önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis izin vermedi. Öğretmenler, bunun üzerine basın açıklamasını Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nın önünde yapma kararı aldı. Ancak polis, öğretmenlere biber gazıyla müdahale etti.

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali, 9 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

"BİZ ONLARIN ÇOCUKLARINI OKUTUYORUZ, BİZE REVA GÖRÜLEN BU"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Fındık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye’nin birçok yerinden gelen öğretmenlerle buluşma yapmak istedik. Buluşmanın sonunda bir basın açıklaması yapmak istedik. Uzun süren pazarlıkların sonucunda, asla bir basın açıklamasına izin vermeyeceklerini söylediler. Bize saldırdılar. Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Öğretmenin gördüğü değer buradan da ortaya çıkıyor. Onların bir kısmı (polisleri kastediyor), belki atanamayan öğretmenler. Biz onların çocuklarını okutuyoruz, bize reva görülen şey bu. Biz, barışçıl bir şekilde kamuoyuna basın açıklaması yapmak istedik. Ama müthiş bir şiddete maruz kaldık ve doğrudan hedef gösterilerek üzerimize gaz sıkıldı.”