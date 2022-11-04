Polis Bandosu'nun ardından bu kez valilik! AKP'nin sloganı Ağaçlandırma Günü etkinliğinde kullanıldı

04 Kasım 2022 Cuma, 13:57

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde Polis Akademisi Bandosu'nun AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" sloganı için bestelenen şarkıyı söylemesi büyük tepki çekmişti. Benzer bir skandal, bu kez Malatya Valiliği tarafından sergilendi. Valiliğin Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte “Türkiye Yüzyılı” sloganı kullanıldı.

Söz konusu etkinlik için hazırlanan davette Malatya Valisi Hulusi Şahin imzasıyla “Türkiye Yüzyılına. Geçmişten günümüze, Anadolu’da yayılan köklerimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına hazırız. Tam Türkiye’de aynı anda dikeceğimiz fidanlar ‘Türkiye Yüzyılı’na nefes olacak. Sizleri de ilimizde düzenleyeceğimiz fidan dikme etkinliğimize bekliyoruz” notu yer alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sloganın kullanılmasına ilişkin; “AKP’nin kendi kampanyası olduğu açık seçik ortadayken, devletin kurumlarının bu sloganın propaganda aracı olarak kullanılması parti devletinin net göstergesidir. Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde Türkiye Yüzyılı şarkısı söyletenler, şimdi valiliklere ve diğer devlet kurumlarına AKP’nin reklamını yaptırıyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ağbaba’nın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

“'Türkiye Yüzyılı' başlıklı sloganı geçtiğimiz gün Erdoğan duyurmuştu. AKP’nin resmi hesaplarında da havuz medyasında da bu slogana ilişkin reklamlar ve tanıtımlar yapıldı. ‘Türkiye Yüzyılı’nın AKP’nin kendi kampanyası olduğu açık seçik ortadayken, devletin kurumlarının bu sloganın propaganda aracı olarak kullanılması parti devletinin net göstergesidir. Polis akademisi mezuniyet töreninde Türkiye Yüzyılı şarkısı söyletenler, şimdi Valiliklere ve diğer devlet kurumlarına AKP’nin reklamını yaptırıyor.

VALİLER AKP’NİN İL BAŞKANI DEĞİL, DEVLETİN VALİSİ: Malatya Valiliği’nin ağaçlandırma etkinliği için ‘Türkiye Yüzyılı’na nefes olacak’ davetiyesi de bunun göstergesi. Vali o şehirde yaşayan herkesin valisidir. Bir partinin il başkanı gibi davranmakla değil, kentin tüm unsurlarının asayişi, kamu düzeni ve huzurunu sağlamakla mükelleftir. Bu davetiye ne yazık ki valiliğin “tarafsızlık” algısına şerh düşürmüştür. AKP iktidarda kalmak için devletin tüm imkanlarını kullandığı gibi kurumları da kullanmaktadır.

AKP’NİN YARATTIĞI YOZLAŞMAYA BÜROKRATLAR DİKKATLİ OLMALI: AKP iktidarda kalmak için devletin tüm imkanlarını kullandığı gibi kurumları da kullanmaktadır. Devlet hepimizin devletidir. Devleti ayakta tutun da kurumlarıdır. Valilik gibi devleti temsil eden ve herkesin valiliği olan bir kurumun AKP Genel Başkanı’nın açıkladığı slogan üzerinden bir etkinlik yapması en çok valiliğe zarar verir. Bu tür davranışlar kurumların itibarını olumsuz etkiler. Böyle bir olay vahim bir olaydır, devlete olan güvenin çökmesidir, ayıptır, yazıktır. Bu tür yozlaşmaya karşı tüm bürokratların daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor.”