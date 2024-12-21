Polis memurunun mimar Toydemir’i öldürmesi sonrası uzmanlar uyardı:

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

İstanbul’un Beykoz ilçesinde ünlü mimar Turgut Toydemir (86), trafikte aracıyla seyir halindeyken görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir’in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç’nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir ağır yaralandı. Turgut Toydemir hastanede yaşamını yitirdi. Polis S.Ç. ise silahıyla birlikte teslim oldu. Hakkında soruşturma başlatılan polis memuru S.Ç’nin açığa alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet’e konuşan emekli polis İsa Altun, “Yeniden bir polis meslek kanunu yazılması lazım. Polisin öfke ve stres kontrolüne ihtiyacı var. Hizmet içi eğitimlerin verilmesi lazım. Öfke ve stres yönetimi. Ayrıca polis alımlarını da bir yönetmenlikle belirlenmesi lazım. Polis alımlarında polislere yönelik öfke ve stres sınavlarının yapılması gerek. 6 ayda, 7 ayda bir polis yetişmemeli. Agresyonlarının ölçülmesi lazım” dedi.

Avukat Cihan Arık ise “Devlet polis memurunu yeterli derecede eğitemiyor, yeterli derecede de polis memuru seçemiyor ve buna devletin üstüne düşen görevleri yerine getirmiyor olarak farklı bakış açılarıyla bakabiliriz. Olayın içini bilmiyoruz. Ancak bir memurun kuralları uygulaması lazım” dedi.