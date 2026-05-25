Polis zoruyla tahliye ettirmişti: Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarihi değiştirdi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası göreve dönebilen CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, polis zoruyla tahliye ettirdiği CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği belli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'ne gideceği öğrenildi.

PARTİLİLERLE "BAYRAMLAŞACAKMIŞ"

Önceki gün avukatı aracılığıyla Ankara Valiliği'ne dilekçe veren ve CHP Genel Merkezi'ni polis baskınıyla tahliye ettiren Kılıçdaroğlu'nun, 28 Mayıs'ta partililerle ve yurttaşlarla 'bayramlaşacağı' belirtildi.

Program kapsamında Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara hitap etmesinin de beklendiği belirtildi.

YENİ TARİH 30 MAYIS

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, söz konusu 28 Mayıs'taki bayramlaşmayı, "siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluğu" gerekçesi ile iptal ettiklerini açıkladı.

Sönmez, bayramlaşmanın herkese açık şekilde 30 Mayıs günü saat 12.00'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" ifadelerini kullandı.

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

Sönmez ayrıca, 28 Mayıs’ta siyasi partilere yapılacak bayramlaşma ziyaretleri kapsamında kabul ve ziyaret heyetlerinin belirlendiğini açıkladı.

Ziyaret heyetinde 28. Dönem Kütahya Milletvekili Ali Fazlı Kasap, 26. Dönem Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, 28. Dönem Ankara Milletvekili Deniz Demir yer alırken, kabul heyetinde ise 28. Dönem Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 28. Dönem Konya Milletvekili Barış Bektaş, 28. Dönem İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç'ın görev alacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU "POLİS MÜDAHALESİ" İSTEDİ, GENEL MERKEZ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün utanç görüntüleri yaşandı.

Polis, Kılıçdaroğlu cephesinin talebiyle otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girdi. Genel merkezin girişine kurulan barikat dağıtıldı.

Polisler partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti.

Arbede sırasında barikat olarak kullanılan oturma grupları ve sandalyeler kullanılamaz hale geldi. Ayrıca Genel Merkezin cam olan ana giriş kapılarında da büyük hasar oluştu.

Genel Merkez'de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.