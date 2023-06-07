‘Pride’ filmine yasak, izleyenlere gözaltı!

Onur Ayı etkinlikleri kapsamında Kadıköy’de gösterimi planlanan ‘Pride’ filminin etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Filmin gösterileceği vakıf binasını ablukaya alan polisin film izlemek isteyenleri gözaltına aldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 23:57
‘Pride’ filmine yasak, izleyenlere gözaltı!
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LGBTİ+ bireylerin eşit haklar için düzenlediği Onur Ayı etkinlikleri kapsamında Bilim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Kadıköy’de ‘Pride’ filminin gösterimi için etkinlik düzenledi.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanan etkinliğe polis müdahale etti.

BEKSAV üyeleri ve filmi izlemeye gelenler gözaltına alındı.


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