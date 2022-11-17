Prof. Bengi Başer, CHP’ye katıldı: Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:59

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ünlü kardiyoloji profesörü Prof. Bengi Başer'in CHP'ye katıldığını duyurdu.

Saymaz, "‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna’dan sonra ünlü kardiyoloji profesörü Bengi Başer de geçen hafta sonu CHP’ye üye oldu. Salgın sürecinde adı öne çıkan Başer’in rozetini CHP lideri Kılıçdaroğlu taktı" bilgisini paylaştı.

Saymaz, "Tuna ve Başer’in katılımına öncülük eden ismin CHP’nin genç ve çalışkan Parti Meclisi üyesi Deniz Demir olduğunu vurgulamalıyım" diye yazdı.