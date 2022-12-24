Prof. Dr. Hülagü 10 günde hem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hem YÖK üyesi oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atadığı eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü’yü YÖK üyeliğine atadı.
14 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanan eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, bugün yayınlanan kararla YÖK üyesi olarak görevlendirildi.
Prof. Hülagü, sosyal medya hesabından; “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi yanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevine atanmış bulunmaktayım. Düsturumuz halka hizmet, Hak’ka hizmettir. Rabbim utandırmasın. Amin” mesajını paylaştı.
Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandığında da yine sosyal medyada; “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Aziz Milletimizin emrinde 7/24 çalışmak büyük onurdur, bu imkânı sağlayan Rabbime şükürler olsun. Allah utandırmasın. Amin” açıklamasını yapmıştı.
Resmî Gazete’de yayınlanan kararla; Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı ve Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu da YÖK üyesi olarak görevlendirildi.
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