Prof. Dr. Sözbilir İzmir'in depreme hazır olmadığını belirtti

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, depremin 4. yıldönümünde Cumhuriyet’e konuştu.

Sözbilir, 100 yılda yaşanan can ve mal kaybına rağmen Türkiye’nin henüz depreme dirençli bir ülke olamadığına işaret etti. İzmir’in 6.0’dan büyük depreme hazırlıklı olmadığını vurgulayan Sözbilir, “Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak, Altındağ, Işıklar, Pınarbaşı, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi bölgelerde yer alan binaların önemli ölçüde hasar göreceği ve çok sayıda can ve mal kayıplarının yaşanacağı öngörülüyor” dedi. Sözbilir, İzmir’de 17 adet diri fayın bulunduğunu ve bu fayların Mw=6 ile Mw=7.2 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken kentin deprem riskinin arttığını, gelecekte olası bir depreme karşı riskleri azaltmak için sismik tehlike kaynaklarının iyi tanınması ve bina envanterinin sağlamlaştırılması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Ege Denizi’ndeki tsunami tehlikesi nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğini de aktardı. Sözbilir, “Deprem bilincine, sürdürülebilir bir deprem politikasına, gelişmeleri yakından takip eden bilim insanlarına, deprem konusunda uzman mühendislere, depreme karşı dirençli toplumun çıkarları doğrultusundaki yönetim biçimini ilke edinen yerel yönetimlere ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

‘DEVLET DESTEĞİ AZ’

80 bin arızalı konuttan yalnızca 5 bininin sorunlarının giderildiğine dikkat çeken İZDEDA Kurucu Başkanı Özkan ise dört yılda, yüksek faiz oranları ve yetersiz devlet desteği nedeniyle depremzedelerin zorlu süreçten geçtiğini belirtti. Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel’in de sorunların çözümü için destek verdiğini de aktardı. Özkan, “Dünya Bankası fonu aracılığıyla kredi tanımlandı ancak bu destekten inşaatına başlamış olanlar yararlanamıyor” diye konuştu.

‘7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİRLER’

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tüzün, İzmir’in deprem riski yüksek bölgeleri için acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Tüzün, “2020’deki deprem İzmir Depremi olarak adlandırılamaz. Merkez üssü 80 km uzaklıktaydı. Benzer büyüklükte deprem İzmir merkezine yakın faylardan birinde meydana gelirse tablonun gerek can kaybı gerek ekonomik olarak çok ağır olacağı açık. İzmir içinde 6-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fayların yanında, Ege Denizi altında çok sayıda diri fay bulunmakta” uyarısında bulundu.