Program yenilendi, parti meclisi büyüdü: ‘Bu salondan iktidar yürüyüşü çıkacak’

CHP, üç gün sürecek 39. Olağan Kurultayı’nı “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla dün Ankara Spor Salonu’nda başlattı. Kurultayın ilk gününde parti programının yenilenmesine ve tüzükteki bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin oylama yapıldı. İlk günü seyircisiz geçen kurultayın salonunda CHP’nin tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarına yer verildi.

Salonun dört ana sütununda Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, CHP lideri Özgür Özel’in, yakın zamanda yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in ve yine yakın zamanda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafları yer aldı. Salonda CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için de “İmamoğlu’na özgürlük” yazılı bir pankart ile Özel ve İmamoğlu’nun fotoğraflarının yer aldığı “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” pankartı asıldı.

Ayrıca CHP’nin “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinde kullandığı “Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz” sloganı afiş olarak salona asıldı. Partinin 81 ilinden kadın kollarının parçalarını birleştirerek oluşturduğu “Önce adalet, önce hürriyet” yazılı devasa bir pankart da salonun tribünlerine yerleştirildi.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Salonda partinin kurultay için hazırladığı yeni şarkısı, Edip Akbayram’ın Güneşli Günler şarkısı, İmamoğlu’nun seçim şarkılarından “Ekrem burada, hodri meydan” gibi şarkılar çalındı. Bunun yanında salonda kurultayın ikinci günü için yapılan koreografi hazırlıkları olduğu da görüldü. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı kurultayda, Özel’in yanında partinin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Muharrem İnce, partinin genel başkan yardımcıları oturdu. Bunun yanı sıra partinin milletvekilleri, belediye başkanları ve delegeleri de salondaki yerini aldı. Geçen hafta tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kurultaya katıldı. CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ise hastalığı nedeniyle gelemedi.

‘ESAS MESELE İKTİDAR OLMAK’

Kurultayın açılışında konuşan Özel, iki yıl önce genel başkan olurken tüzüğü ve programı yenileme vaadi verdiklerini anımsattı. Tüzük değişikliğinin geçen yıl yapıldığını belirten Özel, yaklaşık 1.5 yıldır yeni programa çalıştıklarını, bu kapsamda partinin tüm kademelerinden görüş aldıklarını vurguladı. Partinin yargı operasyonlarıyla karşılaştığı sırada yeni programına çalıştığını belirten Özel “Esas meselenin her şeyden kurtulmak için iktidar olmak, iktidar olmak için Türkiye’nin önüne sorunları çözecek kadroları ve programı çıkarmak, bu programdan bir hükümet programı çıkarmak, o hükümet programının somut vaatlere evrilmesinin bu çalışmalardan geçtiğini biliyorduk” dedi. Parti üyelerine seslenen Özel “Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve CHP’nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Sonra bu programı burada bırakıp gitmeyeceksiniz. Bu programı zihninize, gönlünüze ve elinize alıp şehirlerinize gideceksiniz. Önce yöneticilerimizle, sonra 2 milyon üyemizle bir büyük ordu olarak; ev ev, sokak sokak, dükkan dükkan öreceksiniz. Bugün sesi değil, sözü yükseltmenin günüdür” dedi.

GÖLGE BAKANLAR SUNUM YAPTI

Kurultayın divan başkanı olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. CHP’nin Gölge Bakanları divan seçiminden sonra sırayla yeni programda kendi alanlarıyla ilgili tanıtım konuşmaları gerçekleştirdi. Sunumlarda özetle şunlar kaydedildi:

“Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Kayyımlar gidecek, halkın seçtiği yönetecek. Herkesin bir evi olacak. Mülk ve kiralık sosyal konut stoğunu artıracağız. AB’ye tam üye olacağız. Pasaportumuz saygın, ülkemiz refah içinde olacak. Sokaklarımızı, sınırlarımızı, siber alanları güvenli kılacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri siyaset dışı olacak, İstikrarlı ekonomiyi kuracak, enflasyonu bitireceğiz. Nadir toprak elementlerini biz çıkartacağız. Yoksulluğu yöneten değil, yok eden olacağız. Hiçbir çocuk kreşsiz kalmayacak. Kamusal sağlık hizmeti sağlayacağız. Atanmayan değil, kadrolu öğretmenlik olacak.”

LAİKLİK, TÜRKLÜK, EŞİT YURTTAŞLIK ELEŞTİRİLERİ

Programın görüşmeleri sırasında Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, yeni programda laiklik kavramının hafifletildiği ve Türklük tanımının çıkarıldığı eleştirilerine yanıt verdi. Bu iki kavramın da CHP’nin temel değerleri olduğunu belirten Türktaş “Laikliğin tanımı CHP’ye öğretilemez. Laikliği tanımlayan zaten CHP’nin kendisidir. Laikliğin tanımı eksik değildir, CHP’dir. ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ sözü de birleştirici bir üst kimliktir. Yaklaşımımız Atatürk’ün çizdiği çağdaş milliyet tanımına uygundur. Meselemiz kavramlar değil, vatandaşlarımızın eşit, özgür yaşamasıdır” dedi. Eski milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu da programda geçen “anadilde eğitim” gibi konulara değindi. Programın SHP’nin hazırladığı Kürt Raporu’nun bir özeti olduğunu belirten Kumkumoğlu “Demokratikleşme sorunu olanlar sadece Kürtler değil. Sayıları iki milyonu aşan etnik kimlik var. Her birinin demokratikleşme sorunu var. Türklerin demokratikleşme sorunu var. Biz bunları yok sayıyoruz” dedi. Kumkumoğlu programda “eşit yurttaşlık” kavramının tanımının da yetersiz olduğunu söyledi. Yine programla ilgili konuşmalarda, program metninde “sermayeyi koruma niyetinden işçilere yetirince sahip çıkılmadığı” gibi eleştiriler getirildi.

CUMHURİYET’İN LAİKLİK UYARISI İŞLENDİ

Eleştirilerden sonra programın yazılmasında görev alan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, programın taslak metnine gelen eleştirilere göre yeni eklemeler yapıldığını açıkladı. Türklük eleştirileri üzerine programın “milliyetçilik” bölümüne “Atatürk milliyetçiliği yurttaşlık bağıyla cumhuriyetimize bağlı olan herkesin eşitliğini savunur. Türk milleti bu anlayışla tanımlanır. Farklı kimliklerin dışlanmaması ve yurttaşların aynı özgürlüklere sahip olması esastır. Eşit yurttaşlık bu anlayışın eksiksiz olarak hayata geçirilmesi anlamına gelir” ifadeleri eklendi. Gazetemiz yazarı Örsan Öymen’in laikliğin hafifletildiğine yönelik eleştirilerden sonra, programa “CHP için hukukun, eğitimin ve siyasetin laik olması temel ilkedir. CHP için laiklik, devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu; tüm inançlar ve felsefi görüşlerin özgürce yaşanmasının devlet güvencesinde olduğu, hiçbir yurttaşın inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir toplumsal düzeni ifade eder. Devlet kurumlarının ve devlet-toplum ilişkilerinin nesnel ve evrensel hukuk kurallarına göre düzenlenmesi CHP için esastır. Laiklik CHP’ye göre bireyin özgürlüğünün, ilerlemenin en temel güvencesidir” cümleleri konuldu. Dış politika konusunda programa Lozan Antlaşması eklenerek “Lozan Barış Antlaşması, cumhuriyetimizin kuruluş belgesi ve ulusal egemenliğimizin tapusudur” denildi. Programın “anadil”le ilgili kısmında ise “Anadil haktır. Bu yaklaşımla tüm yurttaşların anadilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkı sağlanacaktır” denildi. Program bu eklemelerden sonra oy birliğiyle kabul edildi.

PM ÜYE SAYISI 80’E ÇIKTI

Kurultayda oylanan tüzük değişikliği kapsamında partinin en üst karar organı olan Parti Meclisi’nin üye sayısı artırıldı. Bu kapsamda 60 kişilik Parti Meclisi’nin üye sayısı 80’e çıkarıldı. Parti Meclisi’ndeki 8 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu üyeliği kontenjanı 10’a yükseltildi, kalan 52 kişilik üyelik de 70’e çıkartıldı. Ayrıca partinin Gölge Kabinesi de tüzüğe işlendi. Bu kapsamda partiye gelen “CHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini mi kabul ediyor?” eleştirilerine karşı Gölge Kabine’yle ilgili maddenin CHP iktidar olduğunda kaldırılacağı ifadeleri tüzüğe yazıldı.

GENÇLİK KOTASI ‘YAŞLANDI’

Yeni yapılan tüzük değişiklikleriyle partinin Parti Meclisi, milletvekilliği, belediye meclis adaylığı gibi adaylıkları için öngörülen gençlik kotasının yaş oranları artırıldı. Daha önce 18-25 yaş aralığı ve 26-40 yaş için olan kotalar; 18-30 yaş ve 31-40 yaş aralığına yükseltildi. Yeni tüzük değişikliklerinin kabul edildiği andan itibaren uygulamaya geçeceği ifade edildi. Yenilenen kotalara göre adaylıklara ayrılan yüzde 25’lik gençlik kotası; 18-30 yaş aralığı için yüzde on, 31-40 yaş aralığı için yüzde on beş olarak uygulanacak.

GENEL BAŞKAN SEÇİMİ BUGÜN

CHP kurultayının ikinci günü kapsamında bugün genel başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Şu ana kadar CHP lideri Özel’in dışında adaylığını açıklayan bir isim bulunmuyor. Bu nedenle kurultayda bir genel başkanlık yarışı beklenmiyor. Dün yaptığı konuşmada genel başkanlık için geçmiş dönemde yaşanan imza toplama tartışmalarına değinen CHP lideri Özel, yaptıkları tüzük değişikliğiyle artık mevcut genel başkanın aday olmak için imza toplamasına gerek kalmadığını, aday olmak isteyenlerin delege sayısının yüzde 5’inin imzası ile aday olabileceğini belirtti. Divan Başkanı Ayşe Ünlücü ise, dünden itibaren adaylık başvurularını almaya başladıklarını ve bugün 10.30’a kadar 70 imza getiren partililerin aday olabileceğini söyledi.

KURULTAY ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki parti heyeti, kurultay öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.