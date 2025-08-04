‘Projeyi feshederek halk cezalandırıldı’

Aslanoğlu’nun eşi avukat Duygu Aslanoğlu ile Soyer’in eşi Neptün Soyer, hem hukuksuz buldukları süreci hem de yaşadıkları zorlukları gazetemize anlattı.

Duygu Aslanoğlu, operasyonun hukuksuz başladığını savunarak “Tek suçlama kooperatiflerle ilgili ama bu konuda tek bir soru sorulmadı. İddianamede de suçun oluşmadığı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Sürecin siyasi olduğuna inandığını vurgulayan Aslanoğlu, “Eşim yalnızca kooperatif başkanlığı yapmakla suçlanıyor. Daha önce iki kez beraat etti. Masumiyet karinesi yok sayılıyor, eşim siyasi nedenlerle tutuklu” dedi.

Cezaevi sürecinin aileyi yıprattığını dile getiren Aslanoğlu, “Aile görüşü haftada bir. Çocuklar çok özlüyor. Küçük kızımız Vera, babasını sayıklıyor” diye konuştu.

Neptün Soyer ise Halk Konut Projesi’nin İzmir’in dayanışma ruhunu yansıttığını söyleyerek “İzmir’in yapı stoku çok eski. Depremlerden zarar görmüş bu şehirde kentsel dönüşüm acil ihtiyaç. Bu, CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışına uygun, dünyada örnekleri olan bir projeydi. Halk Konut Projesi İzmir’in dayanışma ruhuydu, ödüllendirilmesi gerekirken feshedildi ve binlerce kişi mağdur edildi” ifadelerini kullandı.