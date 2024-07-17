Rahmi Koç, MHP'li MYK üyesi Çakıroğlu ile kahvaltıda buluştu

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, MHP MYK üyesi Tamer Çakıroğlu ile kahvaltıda bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 13:16
Rahmi Koç, MHP'li MYK üyesi Çakıroğlu ile kahvaltıda buluştu
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MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Tamer Çakıroğlu, sosyal medya hesabından Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile kahvaltıda bir araya geldiği anları paylaştı. Çakıroğlu, "Koç holding onursal Başkanı İş insanı kıymetli büyüğümüz Sn R.M.Koç Beyefendiyi cuma kahvaltısında misafir ettim. Kıymetli vaktini bize ayıran,denizcilik camiası ile ilgili fikirlerinden yararlandığımız değerimize Teşekkür eder,ayağına sağlık diyorum." notunu kaydetti. 

İki isim daha önce de 2022 yılında yine kahvaltıda bir araya gelmişti.


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