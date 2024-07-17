MHP'li Semih Yalçın'dan AKP'li Tuğrul Türkeş'e 'vazgeç' çağrısı: Başbuğumuzun kemikleri sızlıyor

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:57

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:57

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş’in Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yla ilgili yeni çıkışına MHP'den bir tepki de Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

Tuğrul Türkeş'in "Kavala'yı ziyaret edeceğim, gerçek milliyetçilik budur" şeklindeki sözlerinin tartışıldığı TV100 yayınına bir mesaj gönderen Semih Yalçın, Türkeş'i bu kararından vazgeçmeye çağırdı.

"SOYADINA ZARAR VERİYOR"

Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu. Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu" diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır. İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?

Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler. Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir. Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır. Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından “Senin eylemlerini onaylıyorum.” anlamına gelecek teşebbüsünden vazgeçmeye davet ediyoruz."

TÜRKEŞ NE DEMİŞTİ?

Tuğrul Türkeş, Gazete Duvar'a verdiği röportajda Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala için "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca, ben hayatının 7 yılını, ömrünün 10'da 1'ini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” demişti.



