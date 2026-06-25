Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Erdoğan tarafından rozat takıldı. Peki, Rasim Arı kimdir? Rasim Arı kaç yaşında, nereli?

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'in Acıgöl ilçesinin İnallı köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde yaptıktan sonra 1989 yılında başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulunun ardından, 1993 ila 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesinde eğitim gördü. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

RASİM ARI'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Arı, 2001 yılında AK Parti Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. 2002 yılında dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi ve bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etti. 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir milletvekilliği için aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bakanlık müşavirliği görevine atanan Arı, 2015 yılında Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı. 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Nevşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu. 24 Kasım 2018 tarihinde AK Parti Nevşehir belediye başkanı adayı ilan edildi ve 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 51,5 oy oranıyla başkan seçildi.

29 Ocak 2021 tarihinde sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Bir yıl sonra, 18 Ocak 2022'de AK Parti'den istifa etti. 24 Mart 2023'te eşiyle birlikte İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerini resmi sonuçlara göre yüzde 52 oy oranıyla yeniden kazandı ve Nevşehir Belediye Başkanı oldu.