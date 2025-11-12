Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal sözler: 'Murat Ongun ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkacak'

12.11.2025 10:49:00
Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan Murat Ongun için "Ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun hakkında skandal sözler sarfetti. 

Geçmişte iktidarın medyadaki "tetikçi" isimlerinden biri olarak görev yapan Kütahyalı, Lider TV’de katıldığı bir programda, İBB iddianamesine ilişkin konuşurken "Murat Ongun ya itirafçı olacak satacak İmamoğlu'nu. Ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam. Thodex'in sahibi çocuk öldü gitti. 'Aaa Murat Ongun içeride kendini asmış' derlerse, şaşırmam" dedi. 

Dün yayımlanan İBB iddianamesine göre "suç örgütü yöneticisi" olmakla suçlanan Murat Ongun'un 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

