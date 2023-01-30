Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ankara ve İstanbul iddiası: Ben istemesem CHP alamazdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmasının arkasında kendisinin bulunduğunu ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:39
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İktidara yakınlığıyla bilinen televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de katıldığı "Beyaz Futbol" isimli programda akıl almaz bir iddiada bulundu.

Kütahyalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkanlığına Lale Orta'nın getirilmesine ilişkin konuştuğu sırada, konuyu İstanbul seçimlerine getirip ABB ve İBB'yi CHP'ye kazandıranın kendisi olduğunu öne sürdü.

Kütahyalı, "Ben inanmadığım şeyi yapsaydım, inanmadığım şekilde devreye girseydim İstanbul ve Ankara'yı CHP alamazdı. Bunu da herkes bilir" diye konuştu. 

Yandaş yorumcunun bu sözleri karşısında programın bir diğer yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar'ın da şaşkınlığını "Ne alakası var" diyerek gösterdiği görüldü. 

 

 


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