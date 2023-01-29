Orc Araştırma son seçim anketini açıkladı: Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!

ORC Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35,7'de kalırken; Millet İttifakı yüzde 48,7'ye ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:05
Orc Araştırma son seçim anketini açıkladı: Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ı işaret etmiş, 10 Mart’ta da yetkisini kullanacağını ve seçimi öne alacağını söylemişti.

İktidar, buna erken seçim yerine yeni bir 'güncelleme' olarak bakarken, gündemin yeni tartışma maddesi Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağı ve seçime hangi kanunla gidileceği tartışma konusu olmuştu.

Muhalefet de Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını sürekli dile getiriyor. Son olarak siyasetin gündeminde ittifakların oy oranları yer alıyor. Gündemin en çok konuşulan konu başlıkları arasında; ittifakların adayları ve kazanma potansiyelleri.

14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlere 105 gün kala siyasi partilerin oy oranları belli oldu. ORC Araştırma, 23 - 26 Ocak tarihleri arasında 45 ilde gerçekleştirilen araştırmada 4 bin 580 kişi ile Yüz Yüze anket yöntemiyle görüşmeler yapıldı. 

"Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 13 puan oldu.

Partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 30,2

CHP: Yüzde 23,1

İYİ Parti: Yüzde 19,3

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 5,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

TDP: Yüzde 2,3

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

BBP: Yüzde 1,6

BTP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,9

MHP'Lİ YILDIZ ORC'Yİ HEDEF ALMIŞTI!

ORC'nin bir önceki anketinde MHP baraj altında kalmıştı. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'yi hedef almıştı.

Yıldız şunları söylemişti:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek  mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur. ORC nin sahibinin soyadı gibi  Pösteki saymaktır."


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