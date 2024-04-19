‘Rehberleri’ dinlemediler!

Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:56

Güncelleme: 19.04.2024 - 11:56

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, teklifin içerik itibarıyla turizm sektörüne katkı sağlamayacağını söyledi. Teklifinin meslek odalarının, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmadan hazırlandığını belirten Çalışkan, teklifi olumlu bulmadıklarını bildirdi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, teklifin hızlıca komisyondan geçirildiğini; itiraz ve eleştirilerin görmezden gelindiğini söyledi. Ergun, “Teklif, turizm rehberliğini değersizleştirerek bitirecek ve telafisi mümkün olmayan sıkıntılar yaratacaktır” dedi. Teklifin yasalaşmasıyla turist rehberliği mesleğinin vasıfsız hale geleceğini ifade eden Ergun, turların rehber olmadan yapılmasının önünün açılacağını kaydetti.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, teklifin turist rehberlerinin iş alanlarını kısıtlayacağını söyledi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Sistemin daha iyi işlemesi, rehberlerin daha iyi hizmet vermesi adına yapılması gereken değişiklik varsa yapılmalı. Sektörde yer alan rehberlerimizin hemen hemen hepsi bu değişiklikten rahatsız” dedi.

YASA NE GETİRİYOR?

Yasada yer alan düzenlemeler ise şöyle:

. Çince başta olmak üzere belirlenecek Uzak Doğu dillerindeki adaylar için üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olanlar için, belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını bitirme şartı aranmayacak.

. Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

. Mesleğe kabul başvurusu bakanlığa yapılacak. Bakanlık, 30 gün içinde gerekli incelemeleri yaparak, başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatname düzenleyecek, reddedilen başvurularda gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirecek.