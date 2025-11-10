Remzi Çayır'dan Melih Gökçek'e sert sözler: ‘Benim gibi bir insana laf söyleyecek çapta mısın?’

AKP yönetiminin isteği ile 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettirilen Ankara'nın önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan tepki geldi.

Çayır, yayımladığı videoda şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde Ankara’yı istediği gibi parselleyip satan, kendisine, çocuklarına, ailesine gelir kaydeden, yani zengin olan bir şahıs, bana bir takım hakaretlerde bulunuyor, yakıştırmalarda bulunuyor. Ya sen kimsin? Haddin ne, hududun ne? Hayatım boyunca devletle iş yapmamışım. Bir dirhem, inanmadığım bir şey söylememişim.

"AKLINI BAŞINA AL"

Adam dürüstse, dürüstsün derim. Adam kötüyse, kötüsün derim. Neye inanmışsak onu söyler, onu yaparız. Bunun bile sende bir karşılığı olamaz ki. Çünkü sen her dönemin, her iklimin adamısın. Senin için tek ölçü var: Kazanç, gelir ve para elde etmek, zenginleşmek. Bunu da Ankara’yı yönetirken elde ettin zaten. Senin oğullarının herhangi bir şirketi var mıydı? Yaptıkları hangi ticaretten kazanç elde etti de zenginleştiler. Bana o sözleri söylemen için sende mangal gibi yürek olması lazım. Aklını başına al.

Daha önce atıştığın adamlarla beni karıştırma. Hayatım boyunca ne elim, ne yüzüm, ne herhangi bir uzvum kötülüğe karışmadı, pisliğe bulaşmadı. Hele Hazine’ye, devletin malına hiç mi hiç elim uzanmadı. Sen içinde büyüdün, her tarafın pislik kokuyor. Hal böyleyken, tutup benim gibi bir insana, başlattığım bu kutlu yürüyüşe, milletin yeniden dirilişine, Anka yürüyüşü’ne, bağımsızlık yürüyüşüne laf söyleyecek çapta mısın?

"SENİ HUKUK İÇİNDE PERİŞAN EDERİM"

Seni uyarıyorum: Bana sakın ha sakın laf etmeye devam etme. Varsa bir şeyin, ortaya koy. Ben neye inanıyorsam bunu yapıyorum. Feriştahınız gelsin. Hakaret etmeye gücün, haddin yok. Yapmaya devam edersen, seni perişan ederim; hukuk içinde. Ona göre aklını başına al ve otur oturduğun yerde. Biz bu milletin, bu ülkenin istikbaline adanmış yürekler, adanmış ömürleriz. Sen kimsin? Elde ettiğin makamdan zengin olmuş, elde ettiğin makamdan kendine sıfatlar edinmişsin. Bizim makamımız yok. Biz hiçbir makamda olmadık. Ama Allah’a şükür, tertemiz isimlerimiz, tertemiz yolumuz var."