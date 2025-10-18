Resmi Gazete'de yayımlandı... Bakanlıklarda dikkat çeken değişiklik: Üst kadrolar yenilendi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev değişimi dikkat çekti. Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alınırken, Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok Sinop’a atandı.

Rize İl Müdürü Selim Köse Isparta’ya, Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü ise Rize’ye görevlendirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da üst düzey kadrolarda değişiklik yapıldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınırken, bu görevlere sırasıyla Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Ersin Karaman getirildi.

Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel görevlerinden alındı.

Atama ve görevden alma kararları, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4. maddeleri uyarınca yürürlüğe girdi.