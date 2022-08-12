Resmi Gazete'de yayımlandı: Bingöl’de 5 kaymakamın görev yeri değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Kararnamesi ile Bingöl’de 5 ilçe kaymakamının görev yeri değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi'yle Bingöl’ün ilçelerinde 5 kaymakamın görev yeri değişti.
Kararnameye göre; Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı'na, Kiğı Kaymakamı Yücel Erdem Van'ın Erdemit Kaymakamlığı'na, Adaklı Kaymakamı Emre Çifçi Mardin'in Dargeçit Kaymakamlığı'na, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamlığı'na, Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli Elazığ'ın Kovancılar Kaymakamlığı'na atandı.
Atama kararlarına göre Malatya Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan Karlıova Kaymakamlığı'na, Sakarya Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen Kiğı Kaymakamlığı'na, Kütahya Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp Yayladere Kaymakamlığı'na, Giresun Piraziz Kaymakamı Furkan Başar Yedisu Kaymakamlığı'na, Sinop Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ise Adaklı Kaymakamlığı'na atandı.
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