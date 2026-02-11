Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi sitelerde dikkat çeken ayrıntı: Akın Gürlek hem Bakan hem Başsavcı mı?

11.02.2026 22:33:00
Haber Merkezi
Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine atanmasının ardından resmi internet sitelerindeki güncellemeler tartışma yarattı. Adalet Bakanlığı’nın sitesinde bakan olarak Akın Gürlek’in ismi yer alırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sayfasında Gürlek hâlâ “Cumhuriyet Başsavcısı” olarak görünüyor.

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan güncellemede önceki bakan Yılmaz Tunç’un isminin kaldırıldığı ve yerine Akın Gürlek’in eklendiği görüldü. Buna karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi sayfasında herhangi bir değişiklik yapılmadığı, Gürlek’in unvanının korunmaya devam ettiği dikkat çekti.

Söz konusu durum, kamuoyunda “Akın Gürlek resmen hem bakan hem başsavcı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi sosyal medya hesabının, Adalet Bakanı olarak açıklama yapan Akın Gürlek’in paylaşımını yeniden paylaşması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

Gürlek’in başsavcılık görevinden ayrılmasının ardından yerine vekâleten Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın görevlendirildiği belirtilmişti.

Ancak başsavcılığın kurumsal internet sayfasında bu değişikliğin henüz yansıtılmadığı görüldü.

