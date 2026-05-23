Resul Emrah Şahan'dan 'Bilgi Üniversitesi' tepkisi... Öğrencilere seslendi: 'Yanınızdayım'

TMSF'nin el koyduğu Can Holding'in bünyesinde yer alan ve 2025 Eylül ayından beri kayyım tarafından yönetilen, Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla kapatıldı.

Kararın ardından binlerce öğrenci mağdur olurken; yaşananlara tepkiler gelmeye de devam ediyor.

RESUL EMRAH ŞAHAN'DAN 'BİLGİ ÜNİVERSİTESİ' TEPKİSİ

Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına dair bir tepki de tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan geldi.

Şahan, öğrencilere seslenerek dayanışma mesajı verdi, "Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak! Tutuklu bir belediye başkanı olarak şunu tüm kalbimle bilmenizi isterim: Yanınızdayım" dedi.

Resul Emrah Şahan'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili Genç Arkadaşlarım,

Bilgi Üniversitesi, Şişli’ye değer katmış bir kurumdur. Yıllar önce Kuştepe’de kurulmuş çok kıymetli bir hayalin sonucudur: Üniversiteli gençlerle mahallenin yan yana yaşayabildiği, birbirini tanıdığı, dönüştürdüğü bir hayat kurabilmek.

Bu hayal yıllar içinde çok yara aldı. Bugün ise büyük bir keyfilikle, bir gecede üniversitenizin kapatıldığını öğreniyoruz. Ve yine binlerce genç arkadaşımız, tam sınavlarına hazırlanırken, tam geleceğine tutunmaya çalışırken büyük bir belirsizliğin içinde bırakılıyor.

Bugün gençlerin geleceği göremediği bir ortamda, sahip olduklarının bile bir gecede ellerinden alınabildiği bir dönemden geçiyoruz.

Ama biliyorum ki umudumuz ve dayanışmamız daha da güçlenecek.

Bir ülke; gençlerine güvenerek, üniversitelerini yaşatarak büyür.

Bizim bütün mücadelemiz de bunun için.

Bugün hepimize düşen şey, umudu kaybetmemek.

Birbirimizden vazgeçmemek.

Bu ülkeye dair sözümüzü kaybetmemek.

Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak!

Tutuklu bir belediye başkanı olarak şunu tüm kalbimle bilmenizi isterim:

Yanınızdayım.

Sevgiyle, hasretle...

RESUL EMRAH ŞAHAN

Şişli Belediye Başkanı

Silivri Cezaevi