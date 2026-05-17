Resul Emrah Şahan’dan CHP’li kadın siyasetçilere yönelik iddialara tepki

Yerine kayyım atanan tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, süren kayyım uygulamasına ve sosyal medyada CHP’li kadın siyasetçileri hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Kadınların siyasette güçlü bir şekilde var olmasının toplumu daha adil ve kapsayıcı kılacağını belirten Şahan, görev yaptıkları dönemde Şişli Belediyesinde kadın yönetici oranını yüzde 60’a, Belediye Meclisinde ise kadın üye oranını yüzde 40’a çıkardıklarını hatırlattı.

Temsil meselesinin sadece sayılardan ibaret olmadığını vurgulayan Şahan, “Belediye yönetimi ve kararları; kadınların eşit, etkin ve belirleyici katılımıyla şekillendi. Çünkü temsil meselesi, sayıların ötesinde, nasıl bir ülke ve nasıl bir toplum istediğimizle ilgilidir” dedi.

'KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ BİR TÜRKİYE; HEPİMİZ İÇİN DAHA ADİL...'

Şahan'ın tepkisi şöyle oldu:

"Kadınlar siyasette etkin ve güçlü bir şekilde var oldukça, hayatın daha eşit, daha adil ve daha kapsayıcı olacağından hiçbir şüphem yok.

Şişli’de bu anlayışla hareket ettik; belediyemizde kadın yönetici oranını %60’a, Belediye Meclisi’nde kadın üye oranını %40’a çıkardık. Belediye yönetimi ve kararları; kadınların eşit, etkin ve belirleyici katılımıyla şekillendi. Çünkü temsil meselesi, sayıların ötesinde, nasıl bir ülke ve nasıl bir toplum istediğimizle ilgilidir.

Bugün Cumhuriyet Halk Partili kadın siyasetçilere yöneltilen çirkin iftiralar, tam da partimizin ortaya koyduğu eşit, adil ve kapsayıcı siyasetin önünü kesme çabasının parçasıdır. Bu, kadınlar için siyasette uzun bir varoluş mücadelesinin bugün aldığı şekildir. Çünkü kadınların güçlenerek yaratacağı değişim, müesses nizamı ve onun alışkanlıklarını rahatsız ediyor.

Şişli’de 14 aydır süren kayyum yönetiminde Belediye Meclisi toplanmıyor, kadınlar karar alamıyor, temsil edilmiyorlar.

Biz bu zihniyete karşı; kadınların göstermelik olmadığı, karar aldığı, uyguladığı, sözün ve icraatın merkezinde olduğu bir düzeni hep birlikte kuracağız. Çünkü kadınlar, yaşam tarzları, inançları, değerleri, meslekleri ve deneyimleriyle yaşamı zenginleştirir.

Kadınların güçlendiği bir Türkiye; hepimiz için daha adil, daha mutlu, daha huzurlu olacaktır."