Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi yurttaşa cevap: 'Maalesef tutukluyum kardeşim'

Tutuklu seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından kendisini etiketleyip sokakta çöplerden şikayet eden bir yurttaşa yanıt verdi.

Şahan şunları yazdı:

"Beni etiketlemişsin ama maalesef tutukluyum kardeşim. Şişli’yi ben değil, kayyum yönetiyor.

İnan ben de üzülerek izliyorum…"