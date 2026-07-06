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Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi yurttaşa cevap: 'Maalesef tutukluyum kardeşim'

Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi yurttaşa cevap: 'Maalesef tutukluyum kardeşim'

6.07.2026 20:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi yurttaşa cevap: 'Maalesef tutukluyum kardeşim'

Tutuklu seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sokaktaki çöplere dair şikayetini dile getiren bir yurttaşa "Beni etiketlemişsin ama maalesef tutukluyum kardeşim. Şişli’yi ben değil, kayyum yönetiyor" cevabını verdi.
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Tutuklu seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından kendisini etiketleyip sokakta çöplerden şikayet eden bir yurttaşa yanıt verdi.

Şahan şunları yazdı:

"Beni etiketlemişsin ama maalesef tutukluyum kardeşim. Şişli’yi ben değil, kayyum yönetiyor. 

İnan ben de üzülerek izliyorum…"

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