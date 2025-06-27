Resul Emrah Şahan'dan 'Şişli' mesajı: 'Gücümüzü adaletten, umudumuzu sizden alıyoruz'

Şişli Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri tarafından başlatılan "Şişli Meclisi Mahallede" buluşmalarının son durağı, Teşvikiye, Meşrutiyet, Harbiye ve Halaskargazi Mahalleleri oldu. 26 Haziran Perşembe akşamı Mıstık Parkı’nda gerçekleşen buluşmada, meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Örgütü yöneticileri mahalle sakinleriyle buluşarak taleplerini dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.





Silivri Cezaevi'nden toplantıya mesaj gönderen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, şunları kaydetti:

"SİZLERDEN RİCAM, BU DUYGUYU SÜRDÜRMENİZ"

"Bugün, Şişli’mizin en güzel, en köklü mahallelerinden Teşvikiye, Meşrutiyet, Harbiye ve Halaskargazi sakinleri olarak bir aradasınız. Meclis üyelerimiz, ilçe örgütümüz, çalışma arkadaşlarımız sizinle beraber. Hepinize selam olsun! Bu buluşmalar, bizim siyaset anlayışımızın kalbidir. Biliyorsunuz ki biz belediyeyi makam odalarından değil, mahallelerden yönetiriz. Kararları yukarıdan değil, aşağıdan alırız. Çünkü biliyoruz: Şişli ancak halkımızla birlikte yönetilirse herkesin yüzü güler.

Biz, Şişli’de hizmetlerimizi tasarlarken insanların birbirini tanıdığı, komşuluğun ve dayanışmanın yeniden kurulduğu bir hayat inşa etmeye çalıştık. Sokaklarımızdan öylece geçip gitmeyelim istedik. İnsanlar birbiriyle selamlaşsın, dertleşsin, birbirine saygıyla yaklaşsın istedik. Şimdi de sizlerden ricam, bu duyguyu sürdürmeniz."

“GÜCÜMÜZÜ ADALETTEN, UMUDUMUZU SİZDEN ALIYORUZ”

"Cezaevindeki bu duvarlar aramıza girmiş olabilir ama kalbim hâlâ aranızda. Değerli CHP ilçe örgütümüz ve meclis üyelerimizle birlikte sokağın sesini duymaya, mahallenin taleplerini anlamaya, birlikte yol yürümeye devam ediyorum. Şişli sokaklarında sizlerle buluşacağımız günler çok yakın! Birlikte kurduğumuz komşuluk hukukunu, dayanışma kültürünü ve halkçı belediyeciliği şimdi sizlerin desteğiyle arkadaşlarımız sürdürüyor. Her talebinizi not eden, her önerinizi önemseyen bir ekip var yanınızda. Sizler birbirinize emanetsiniz. Gücümüzü adaletten, umudumuzu sizden alıyoruz."