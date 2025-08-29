Resul Emrah Şahan'dan Şişlililere mesaj var: 'Ben dönene kadar Şişli size emanet!'

Şişli Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri tarafından hayata geçirilen “Şişli Meclisi Mahallede” buluşmaları bu kez 19 Mayıs Mahallesi’nde yapıldı.

Etkinlikte Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın mektubu da okundu.

Şahan, “Silivri’den 19 Mayıs Mahallesi’ne, Şişli halkına ve İstanbul’a selam olsun. Umudunuzu ve bizlere olan güveninizi diri tutmanız bana güç veriyor. Görevimin başında olduğum 11 ay boyunca sizlerle aynı sokakları adımlamış, aynı dertleri paylaşmış olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Şahan, görevde bulunduğu 11 ay boyunca yurttaşlarla aynı sokakları adımladığını, aynı dertleri paylaştığını vurgulayarak, "Şişli’ye ve sizlere en ufak bir hizmetim dokunduysa, ne mutlu bana” ifadelerini kullandı. Şahan, 5 aydır görevinden ve yurttaşlardan uzak bırakıldığını hatırlatarak, 19 Mayıs Mahallesi için yapılan çalışmaları anımsattı:

“Bizler 19 Mayıs Mahallesi’nin herkes için yaşanabilir, canlı bir mahalle olması için gece gündüz çalıştık. Ulaşım ve erişim sorunlarını çözmek, sizleri ilçe merkeziyle ve komşu ilçelerle daha güçlü bağlarla buluşturmak önceliklerimizin başında geldi. Mekik hizmetimizle ulaşımı kolaylaştırdık, Temiz Şişli Hareketi’yle yaşam kalitenizi artırdık. Kreş ve diğer sosyal hizmetlerimizle ailelerimizi destekledik. Bizim Sokak’la, çocuklarımıza doyasıya oynayabildikleri bir mahalle ortamı sağladık.”

"BİLİYORUZ Kİ HİZMETLERİMİZİ DEĞERLİ KILAN, SİZLERLE ARAMIZDAKİ GÜÇLÜ BAĞDIR"

Görevden uzaklaştırılmasının ardından hizmetlerin aksadığına dikkati çeken Şahan, bunun farkında olduğunu belirterek, "Biliyoruz ki hizmetlerimizi değerli kılan, sizlerle aramızdaki güçlü bağdır" dedi.

Mektubunda sorumluluk duygusunun hiç azalmadığını vurgulayan Şahan, “Sizler bana emanetsiniz; ben de Şişli’yi sizlere emanet ettim” ifadesini kullandı. Şahan, mahalle meclislerinin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu akşam söz sizde! Sizlerin desteğiyle, meclisimizle ve yol arkadaşlarımızla birlikte görevimize dönecek; erişilebilir, dayanışmacı ve capcanlı bir 19 Mayıs Mahallesi’ni hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz: Halkçı belediyecilik, güçlü yurttaş ve dayanıklı kent demektir. Ben dönene kadar Şişli sizlere emanet."