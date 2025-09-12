Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz: Üç profesörden 'hukuka aykırı' vurgusu

23 Mart’ta tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğunun devamına ilişkin karara avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner tarafından itiraz edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede kararın gerekçesiz, delillerden yoksun ve usule aykırı olduğu ileri sürüldü.

Şahan, 19 Mart operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, 23 mart günü çıkarıldığı mahkemece “Kent Uzlaşısı” iddiaları üzerinden tutuklanmıştı. Aradan geçen altı ayın ardından yapılan incelemede, mahkeme tutukluluğun devamına hükmetmişti.

ÜÇ PROFESÖRDEN ORTAK MÜTALAA

İtiraz dilekçesi ekinde, Türkiye’nin önde gelen üç ceza hukukçusu Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Adem Sözüer ve Prof. Dr. İzzet Özgenç’in hazırladığı bilimsel mütalaa da mahkemeye sunuldu.

Mütalaada şu tespitlere yer verildi:

• Tutuklamaya esas alınan “kuvvetli suç şüphesi” somut delillerle ortaya konmamıştır.

• Kararda kullanılan gerekçeler matbu ifadelerden ibarettir.

• “Adli kontrolün yetersizliği” iddiası somut olgularla desteklenmemiştir.

• AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihatları dikkate alınmamıştır.

GİZLİ TANIK BEYANLARINA ELEŞTİRİ

Bilimsel mütalaada, son dönemde sıkça başvurulan gizli tanık ifadelerine de değinildi. Tanığın, bir yıl önceki bir sosyal medya paylaşımını neredeyse aynen tekrar etmesinin “ciddi şüphe” doğurduğu vurgulandı. Bu nedenle, güvenilirliği tartışmalı bir beyanın “kuvvetli şüphe” olarak kabul edilemeyeceği ifade edildi.

“KİŞİYE ÖZGÜ DEĞERLENDİRME YOK”

Mütalaada ayrıca, tutukluluk kararının üç şüpheli hakkında aynı kalıplarla yazıldığı, Resul Emrah Şahan’a ilişkin özel bir değerlendirme içermediği belirtildi. Kararda “kaçma ve saklanma ihtimali yüksek” ifadesine yer verildiği, ancak bu kanaatin kişiye özgü gerekçelerle desteklenmediği aktarıldı.

HUKUKÇULARIN ÖNEMİ

Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Adem Sözüer ve Prof. Dr. İzzet Özgenç, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun hazırlık aşamalarında görev alan, komisyon başkanlığı yapan ve metinleri yazan isimler olarak biliniyor.