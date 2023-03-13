Reuters'tan çok çarpıcı seçim anketi: Erdoğan 10 puan geride

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:21

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:26

Mart başında muhalefet masasında ortaya çıkan adaylık gerilimiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun başkan adaylığına karşı çıkmış ve muhalefet partilerinin kurduğu ittifak masasından kalkarak sert ithamlarda bulunmuştu.

Krizin ardından, yoğun görüşme trafiğiyle, Akşener'in istediği iki belediye başkanının sürece dahil edildiği bir formül sonrası, Altılı Masa Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı adayı olduğunu 6 Mart'ta ilan etti.

Anketler ayrıca Millet İttifakı'nın parlamento seçimlerinde de AKP'den altı puan önde olduğunu, HDP'nin de rahatlıkla %10'un üzerinde oy alacağını gösterdi.

Yükselen enflasyon ve halkın satın alma gücünün azaldığı ekonomik krizde kredibilite kaybının ardından Erdoğan en zorlu seçimi ile karşı karşıya bulunuyor.

Geçen ay yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler de AKP'ye olan sadakatlarını sorguluyorlar.

"KRİTİK ÖNEM TAŞIYACAK"

Araştırma kuruluşu Teneo'nun başkanı Wolfango Piccoli, Reuters'e yaptığı değerlendirmede Millet İttifakı'nın mevcut atmosferden memnun olduğunu ancak kritik seçimlere 60 gün kaldığına dikkat çekerek, "Büyük ihtimalle Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı saldırılarını başlayacağı bu dönemde hem Kılıçdaroğlu hem de ittifak için bu performansı sürdürebilmek kritik önem taşıyacak" dedi.

Uzun bir süre sonunda muhalefetin ortak adayını açıkladığını ve ancak bundan sonra birleşik bir cephe oluşturarak bunu seçmene kabul ettirmeleri gerektiğini vurgulayan Piccoli, "Türkiye'de kötü giden her şeyden Erdoğan'ı suçlamak yeterli olmayacak" dedi.

"ERDOĞAN'IN POPÜLERLİĞİNİ YİTİRDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

"Geçmiş seçimler gösterdi ki Erdoğan gerçekten seçim kampanyası yürütme açısından olağanüstü becerikli. Ancak son dönemlerdeki yorumlar seçmene eskisi gibi ulaşamadığını ve popülerliğini yitirdiğini gösteriyor" diyen Piccoli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki soru Erdoğan'ın hem kendisi hem de ailesi için varoluşsal bir önem taşıyan bu seçimlerdeki yürüttüğü kampanyalarda yeniden eski becerilerini gösterip gösteremeyeceği."

SADECE KİMİN YÖNETECEĞİ SEÇİLMEYECEK

Bu seçimde sadece Türkiye'yi kimin yöneteceği değil aynı zamanda başta ekonomi olmak üzere ülkenin nasıl yönetileceği ve çatışmaların sürdüğü Ukrayna ve Ortadoğu coğrafyasında nasıl bir rol oynayacağına da karar verilecek.

Aksoy Araştırma şirketinin 8 Mart'ta yaptığı ve Cumartesi yayınladığı anket, 6 Mart'ta Millet İttifakı adayı olarak açıklanan Kılıçdaroğlu'nun, %44.4 oy desteği olan Erdoğan'a karşı %55.6 oy potansiyeli olduğunu gösterdi.

Aynı anket Millet İttifakı'nın milletvekili seçiminden %44.1, HDP'nin ise %10.3 oy alabileceğini ortaya koydu. Öte yandan Cumhur İttifakı temsilcileri olan AKP ve MHP ise birlikte %38.2 oy aldı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 6-7 Mart'ta Alf Araştırma tarafından yapılan anket de Kılıçdaroğlu'nun %55.1, Erdoğan'ın ise %44.9 oy alabileceğini gösterdi.

Alf'ın anketine göre CHP'nin oyları %31.8, AKP'nin ise %31 seviyesinde bulunurken, Millet İttifakı'nın oyu %43.5, HDP'ninki %11.3 seviyesinde. AKP ve MHP ise birlikte %37.5 oy desteğine sahip bulunuyor.

Piar Araştırma'nın 10 Mart'ta yayınlanan anketine göre ise Kılıçdaroğlu %57.1 ile Erdoğan'ın %42.9'luk oy potansiyelinin oldukça ilerisinde görünüyor.

CHP'nin oyu Piar'ın anketinde %32.3, AKP %30.8 ve HDP ise %11.6 seviyesinde görünüyor. İttifak'ın toplam oyları ise %46.4 olurken AKP ve MHP %37.8 seviyesinde bulunuyor.

Bir başka anket şirketi olan ORC Araştırma'nın Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak adaylığının açıklanması öncesine denk gelen 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu %56.8, Erdoğan %43.2 seviyesinde.

Deprem felaketinin ise AKP'nin popularitesi üzerinde ufak çaplı bir etkisi oldu. Metropoll Araştırma depremdeki kayıplarla ilgili sorumluluğu hükümete yükleyenlerin oranının %34.4 olduğunu, müteahhitleri suçlayanların oranının %26.9 olduğunu gösterdi.

MUHALEFETİN KAZANMASI İÇİN ÇOK FAZLA NEDEN VAR

Washington merkezli Orta Doğu Demokrasi Projesi'nin Türkiye yöneticisi Merve Tahiroğlu, Millet İttifakı'ndaki her temsilcinin ülkedeki farklı bir segmenti temsil ettiğini söyledi.

Tahiroğlu bir konferansta yaptığı konuşmada, "Son 20 yılla karşılaştırıldığında bu dönemde seçimlerde muhalefetin kazanması konusunda iyimser olmak için oldukça fazla neden bulunuyor" dedi.