Rezerv alan Adıyaman’ı da vurdu!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:09

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:09

İktidarın deprem bölgesindeki rant odaklı dönüşümünden Adıyaman da nasibini aldı. Kentin en eski mahallerinden Kapcami, Hocaömer, Yenipınar, Eskisaray mahalleleri ile Gölebatmaz Atatürk ve Harıkçı caddeleri başta olmak üzere birçok alan rezerv alan kapsamına alındı. Kent çarşısı da rezerv alan ilan edilen noktalar arasında bulunuyor.

Avukat Ali Murat Bilgiç, karara itiraz ettiklerini söyledi. Kararın kentin en eski ve işlek caddelerini de kapsadığını söyleyen Bilgiç, “Bir dönüşüm yapılacağı ifade ediliyor ancak yurttaşın soruları karşılıksız kalıyor. Bu yasanın çıkış nedeni deprem olması halinde yıkılabilecek yerleri dönüştürmekti. Sağlam olan binalar var. Hafif hasarlı dedikleri binaları da yıkacaklar” dedi.

Esnaf Gökhan Gence, “Projenin rant için yapıldığı çok belli. 300 metrekare dükkana 50 metrekare teklif ediliyor. Ben hem hasarsız binamı yıktıracağım hem de boçlanacağım kabul edilemez” diye konuştu.

Depremde üç dairesinin yıkıldığını belirten Zeynel Abidin Karataş ise “Çarşı merkezinde bir yerimiz vardı. 15 milyon borçla bir dükkân açtık. Bizi muhatap bile almıyorlar. Yatırımımızı başka kentlere de yapabilirdik, kalın dediler. Şimdi de borç harçla yaptığımız yeri yıkmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.