Rize Fındıklı'da Ekrem İmamoğlu için yürüyüş: 'Silivri’nin duvarlarını yıkacağız'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 11:35

Güncelleme: 30.03.2025 - 11:35

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına karşı protestolar Rize’nin Fındıklı ilçesinde devam ediyor.

Pazar, Ardeşen ilçelerinden aralarında kadın, çocuk yaşlı genç binlerce yurttaş gece geç saatlerde Aksu Mahallesi köprübaşı mevkiinde toplandı. Yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi merkez cami önünde kurulan serbest kürsüde yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Yürüyüş öncesi tulum eşleğinde horon oynayan yurttaşlar ardından Aksu köprüsü üzerinden "Tayyip istifa" pankartı açarak yürüyüşe geçti. Vatandaşlar yürüyüş boyunca, "Faşizme karşı omuz omuza", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Direne direne kazanacağız", "Ekrem başkan yalnız değildir" sloganları attı.

"ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ İÇİN BURADAYIM"

Eyleme katılan yaşlı bir kadının, "Tayyip istifa, evine gitsin yeter bezdik" sözlerine vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe çocuğu ile katılan aileler duygu ve düşüncelerin dile getirdi.

''Bez, mama, oyuncak'' dövizi taşıyan, bebek arabasındaki çocuğuyla yürüyüşe katılan bir kadın, ''Çocuğumun geleceği için buradayım. Daha adil, hukuk dolu bir hayat yaşayabilmesi için ve ileride hukuksuzluğa karşı göğüs germeye şimdiden başlasın istiyorum o yüzden buradayım'' diye konuştu.

''Bu mücadele zaten gençlerimiz, torunlarımız için. Biz bu günleri bir şekilde tolere ederiz ama çocuklarımız, torunlarımız bugünleri yaşamasın, bu eziyeti görmesin diye mücadele ediyoruz'' diye görüşlerini dile getirirken, bir başka vatandaş ise ''Söyleyecek çok şey var ama adalet için yürüyoruz'' dedi.

Bir yurttaş, ''Duyguluyuz, tam bağımsız yargıyı talep ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız'' ifadesini kullanırken, bir başka vatandaş da ''Adalet, hak ve hukuk için 7'den 77'ye ailece, adaletsizliğin olduğu her alanda mücadeleye devam edeceğiz'' diye konuştu.

"SİZ BİR AVUÇ SERMAYENİN TEMSİLCİSİSİNİZ"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Biz kimiz biliyor musunuz; biz geleceğimizi kurtarmak ve bu ülkeye hizmet etmek için sıralarda emeğimizi harcayarak bize emanet edilen bu cumhuriyeti yarınlara taşıyan gençleriz. Siz kimsiniz biliyor musunuz; siz bu gençlerin umudunu bir avuç çıkarcıya, baskıya ve zulme yendirmek isteyenlersiniz. Zalimsiniz, diktatörsünüz. Biz kimiz biliyor musunuz; halkız. Halkın iradesini bize veren o halkımızın bize verdiği iradeyi halkımızla birlikte paylaşarak yönetenleriz. Siz kimsiniz biliyor musunuz; siz bir avuç azınlığın çıkarını koruyan diktatörlersiniz biz Cumhuriyetçileriz, laikiz biz devrimcileriz. Siz kimsiniz biliyor musunuz; siz diktatörlersiniz demokrasi düşmanısınız, kadın düşmanısınız, çocuk düşmanısınız bir avuç sermayenin temsilcisisiniz. Siz bu halka asla ve asla iyi rüya görmeyenlersiniz. Dini kullanarak geleceğinizi şekillendiren emperyalizme hizmet ederek sadece ve sadece doların yeşiline inananlarsınız. Doların yeşiline biat edenlersiniz. Silivri’nin duvarlarını tek tek buralarda yükselttiğimiz mücadelelerle yıkacağız yıkacağız yıkacağız."

"HALKIN BİRLEŞİK DİRENİŞİ GALİP GELDİ"

SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş ise şunları söyledi:

"19 Mart'ta İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını siyaset dışına bırakmak için bir darbe gerçekleştirdiler ama ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ellerinde patladı halkın birleşik gücünü hesaba katmadılar, gençliğin birleşik gücünü hesaba katmadılar. İnanarak söylüyorum 11 gündür bu memlekette bu darbenin karşısında halkın birleşik direnişi galip geldi. Halk kazandı, gençliğin birleşik devrimci eylemi kazandı, halkın birleşik muhalefeti kazandı. Burada iki saf var iki güç arasında kavga var mücadele var. Bir tarafta 21. yüzyılda bu güzel ülkemizde faşizmi inşa etmek isteyen güçler var; Saray AKP- MHP iktidarı işte bunu temsil ediyor. Bir de bunun karşısında demokrasi isteyen güçler var bizler varız. Onlar ülkenin önüne faşizm barikatı kuruyorlar biz o faşizm barikatını demokrasi barikatıyla yerle bir edeceğiz ve faşizme bu topraklarda asla ve asla geçit vermeyeceğiz."