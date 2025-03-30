Amasya'da 'İmamoğlu' protestosu: 'Meydanlar durmayacak!'

Yayınlanma: 30.03.2025 - 10:19

Güncelleme: 30.03.2025 - 10:31

Amasya’da halk, İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirmek için meydanlara ve sokaklara akın etti.

CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, şuları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu Silivri’den çıkana kadar bizlere durmak yok. Bizlere korku yok, bizler meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bizler sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Biz sizden korkmuyoruz, siz milletten korkacaksınız, sokaktan korkacaksınız. O kirli siyaset aklı, İstanbul’un kirli siyaset aklı Amasya’ya da gelmiş. Amasya’ya demiş ki, bu sokağa çıkan millete ağıza alınmayacak laflar diyor. Sen sosyal medya siyasetini bırak da gel milletin içinde siyaset yap. Sokağa ve meydana çık. Yüreğin yetiyorsa meydana gel. Buradan kaçış yok, sandığı getireceksiniz. O büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne dedi; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletten kaçış yok. Silivri’den Ekrem İmamoğlu’nu bırakmadığınız sürece o sokaklar, o meydanlar durmayacak."

Toplanan kalabalıkta Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve ilçe belediye başkanları da vardı. Kalabalık sık sık "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını attı.