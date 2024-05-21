Roma gezisi tartışma yaratmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı etkinlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Belediyelerin görevi gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil” sözlerine yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu ve Avrupa Yakası Toplu Park Açılış Töreni’ne katıldı. İmamoğlu, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda kendisini hedef alan ifadelerine yanıt verdi.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu hedef alarak, "Milletin onca derdi, beklentisi ve talebi varken; bu politikaları, düşündürücü olduğu kadar kaygı verici buluyorum. Kimse kusura bakmasın; belediyelerin görevi, kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır. Biz bunların hiçbirini masum adımlar olarak değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine, "Ekonomiyle uğraşsın" yanıtını verdi.


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