Rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı: Eski AKP'li Alkız CHP’den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:03

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tarih yeniden bizi göreve davet ediyor. Herkesi CHP çatısı altına bekliyorum” davetiyle aktif siyaset yaptığı AKP'den ayrılan İlker Alkız, geçen yıl haziran ayında İzmir’de yapılan törenle CHP’ye katıldı.

Alkız'ın rozetini CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

"TAŞIN ALTINA ELİMİ KOYDUM"

Alkız, “Bu ülkede yaşananlardan ben de herkes gibi rahatsızım. Genel Başkanımızın geçtiğimiz yılki krtik süreçteki demokrasi, birlik ve beraberlik çağrısı çok önemliydi. Ülkemiz bir yol ayrımında. Bunu özellikle gençlerin iyi görmesini istiyorum. Bu zorlu süreçte ben de taşın altına elimi koymak istedim ve mensubu olmaktan büyük onur ve şeref duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum” dedi.

CHP İzmir Birinci Bölge Milletvekili Aday Adayı Alkız, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık değişim kaçınılmaz. Bu değişimin öncülüğünü de gençler yapacak. 14 Mayıs’ta ülkemiz için kader seçimi olacak. Sürekli sahada olan biri olarak sorunları çok iyi biliyorum. Esnafımız, öğrencimiz, emeklimiz, sanayicimiz, otomotivcimiz… Kısacası tüm kesimler Millet ittifakının iktidarında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında nefes alacak. Ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Heyecanımız büyük. Doğup büyüdüğüm İzmirime hizmet etmek istiyorum. Takdiri parti büyüklerimiz verecek. Gerçekten her şey güzel olacak."