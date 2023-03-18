RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Halk TV'nin yayınları kabul edilemez, inceleme başlatıldı

Halk TV'nin "provokatif yayınlar yaptığını" öne süren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:56
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Halk TV'nin yayınları kabul edilemez, inceleme başlatıldı
Abone Ol google-news

İktidarın sansür aygıtı haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yeni bir sansür skandalına imza atmaya hazırlanıyor.

RTÜK Başkanı Şahin, Halk TV'nin "provokatif yayınlar yaptığını" ileri sürerek kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV’nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır." 


En Çok Okunan Haberler