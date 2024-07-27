RTÜK başkanı müzik kliplerine karıştı ‘edep’ istedi, muhalefet sert tepki gösterdi:

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Eleştirel yayın yapan kanallara verdiği cezalarla tepki çeken RTÜK’ten bu kez de müzik klipleri yayımlayan kanallara uyarı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır” dedi. Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır. Radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir.”

Şahin’in açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan, RTÜK’e CHP kontenjanından seçilen Tuncay Keser, “Milli manevi değer tanımlaması muğlak ve yoruma açıktır” dedi. Keser sözlerine şöyle devam etti: “Kişiye ve zamana göre değişiklik gösterir. Burada ölçü doğru konmalıdır. Ülkemizde bu ölçünün ve ceza uygulamasının adil ve orantılı olduğunu söylemek mümkün değil. Kişiye ve kuruma göre yaptırım uygulanıyor.”

‘DOĞRU BİR TUTUM DEĞİL’

Daha önce “Milli ve manevi değerlerimize aykırı” iddiaları üzerine konserlerin, festivallerin yasaklandığını anımsatan Keser, “Bu yasakların televizyon ve radyolara taşınmasını istemek doğru bir tutum değildir. Kimsenin yaşam tarzını, ahlak anlayışını başkasına dayatmaya hakkı yoktur. Ülkemizi fikri çoraklaşmaya sürükleyecek sansür, otasansür girişimlerine herkes karşı durmalıdır” diye konuştu.