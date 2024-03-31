RTÜK Başkanı Şahin: Seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sonuçlarının saat 21:00'den önce ekranlara verilmeyeceğini açıkladı.
Türkiye bugün sandık başına gitti. Ebubekir Şahin, YSK kararını belirttiği açıklamasında sonuçların 21:00'den önce verilmemesi gerektiğini söyledi. Şahin'in açıklaması şöyle:
"YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu