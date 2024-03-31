RTÜK Başkanı Şahin: Seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, seçim sonuçlarının saat 21:00'den önce ekranlara verilmeyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:13
RTÜK Başkanı Şahin: Seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır
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Türkiye bugün sandık başına gitti. Ebubekir Şahin, YSK kararını belirttiği açıklamasında sonuçların 21:00'den önce verilmemesi gerektiğini söyledi. Şahin'in açıklaması şöyle:

"YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21:00’den önce verilmesi yasaktır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi vardır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."


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