RTÜK Başkanı Şahin, terör saldırısı sonrası medyaya uyardı: Sadece resmi bilgilerin yansıtılması gerekmektedir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından medyayı uyardı. Şahin, "Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, terör saldırısı sonrası medyaya uyardı: Sadece resmi bilgilerin yansıtılması gerekmektedir
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 17:03

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine terör saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medya kuruluşlarını uyardı.

Şahin, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir.

Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.

Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir.

Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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