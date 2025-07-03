RTÜK boş durmuyor... Özgür Özel'in miting yayınına da ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı Saraçhane mitinginin canlı yayınlandığı esnada, "Cuntaya karşı boyun eğmeyeceğiz", "Millet iradesine darbede 100. Gün", "Cunta Başkanı Erdoğan” şeklindeki alt yazılar nedeniyle TELE 1'e yüzde 3 idari para cezası verdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "CHP Lideri Özel’in mitingine ceza!" ifadelerini kullanarak verilen cezayı açıkladı.

RTÜK, ayrıca Sözcü TV’ye de 5 program durdurma cezası verdi.

Taşçı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" isimli program akışı içerisinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitinginin canlı verildiği sırada, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi, Recep Tayyip Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır” ifadeleri ve “Cuntaya karşı boyun eğmeyeceğiz, Millet iradesine darbede 100. Gün, Cunta Başkanı Erdoğan” şeklindeki alt yazılar nedeniyle TELE 1 televizyonuna “kişilik haklarını hedef alan, kutuplaştırıcı söylemlere yer verildiği” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Sözcü TV’ye 5 program durdurma!

Sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı "Para Politika" isimli programda Leman dergisinde yer alan karikatüre ilişkin Dr. Murat Kubilay’ın “Türkiye’de 200 yıllık bir aydınlanma ve aydınlanma karşıtlığı mücadelesi vardır” ifadesiyle başlayan değerlendirmelerine; RTÜK tarafından “toplumu aydınlanmacılar ve gericiler diye ikiye ayırıyor” ve “kutuplaşmayı körüklüyor” gerekçeleriyle, "milli ve manevi değerlere aykırılık” maddesinden oy çokluğuyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası verildi."