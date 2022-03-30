'Rüşvet' soruşturması: Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin görevden uzaklaştırıldı
Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Pişgin, "rüşvet ve görevi kötüye kullanmasıyla" başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
CHP'den Gömeç Belediye Meclisi Üyesi de olan Pişgin hakkında "rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Pişgin'in, İçişleri Bakanlığınca Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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