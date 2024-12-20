‘Rusya, Esad’ı koz olarak kullanabilir’

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Dış Politika Enstitüsü Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu, Rusya ve İran’ın ‘stratejik yenilgiyi’ kolay sindirebilecek ülkeler olmadığını belirterek “‘Suriye’de yönetim, Türkiye’nin nüfuzu altında gelişiyor’ algısı gerçekliği dönüşürse bundan mutlu hissedeceklerini düşünmüyorum. İstikrarsızlığa yatırım yapabilirler. Bu da Türkiye ve İran’ı karşı karşıya getirebilir. Esad hayatta kaldıkça ve Rusya’da yaşamaya devam ettikçe, Rusya bunu ileride bir koz olarak kullanabilir” dedi.

Kimsenin ABD’nin terör örgütü YPG’ye verdiği desteği kolay kolay kesmesini beklemediğini belirten Oğuzlu, “Bu zor bir süreç. Bu yüzden Trump’a yatırım yapan bir Türkiye var. IŞİD’le mücadele kapsamında PKK/YPG’yi önemsiyorlar, müttefik olarak görüyorlar. Biz Trump’a oynuyoruz, onu ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak büyük resme odaklanılacaksa eğer; Rusya’ya karşı bir mücadele var. İran bölgede etkisizleşiyor. ABD’nin Çin ile mücadelesi var iyice saflar belirginleşiyor. Soğuk savaş havası iyice kendini göstermeye başladı” dedi.