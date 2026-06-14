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Saadet lideri Mahmut Arıkan'dan çarpıcı çıkış: Bağımlılıkla Mücadele Bakanlığı

Saadet lideri Mahmut Arıkan'dan çarpıcı çıkış: Bağımlılıkla Mücadele Bakanlığı

14.06.2026 11:02:00
Güncellenme:
ANKA
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Saadet lideri Mahmut Arıkan'dan çarpıcı çıkış: Bağımlılıkla Mücadele Bakanlığı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Milli Görüş iktidarının ilk işlerinden birinin "Bağımlılıkla Mücadele Bakanlığı" kurmak olacağını açıkladı. Arıkan, "Göreceksiniz, Milli Görüş iktidarının ilk işlerinden biri kumarın her türlüsünü yasaklamak olacak" dedi.
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Saadet Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen 573. yıl İstanbul'un Fethi programında konuştu.

Arıkan, fethin yalnızca bir şehrin ya da ülkenin yönetiminin el değiştirmesi olmadığını belirterek, "Fetih, insanın ayağındaki zincirleri kırmak, üzerindeki yükü hafifletmek ve yönetimi adaletle buluşturmaktır" dedi. Fethi, "insanın kendi putlarını kırması" olarak tanımlayan Arıkan, "Fetih, İbrahim olmak, put kırmaktır. Ancak başkalarının putuna İbrahim olan çoktur. İşte bu yüzden fetih, bir insanın elindeki baltayı en başta kendi putlarına vurmasıdır" ifadelerini kullandı.

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"SUÇ SİZDE DEĞİL"

Konuşmasında gençlere umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulunan Arıkan, şöyle konuştu:

"Suç sizde değil. Suç, kendi çocuklarına bütün kapıları açan milletin evlatlarına kapıları kapatanlardadır. Ben biliyorum ki, genç kardeşim bu ülkeden gitmek değil bu ülkede kalmak, geleceğini inşa etmek istiyor. Hep söyledik yine söylüyoruz, biz diğerlerinden farklıyız. Biz gençlerimize 'gitmeyin' diye nasihat vermeyeceğiz. Biz, gençlerimizin gitmek zorunda kalmadığı yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Çalışanın kazandığı, hak edenin yükseldiği, yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. 'Türkiye Kalkınma Planımızı' kamuoyu ile paylaştık. Sadece Gayri Safi Milli Hasıla'ya 528 milyar dolar katkı sağlamayacağız, aynı zamanda en az 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız. Böylece gençlerimizi üreten, yöneten, geliştiren, dünyaya açılan, bir güce dönüştüreceğiz."

Arıkan, "Aile ve Nüfus 10 Yılı"na ilişkin ise "Hep söyledik, yine söylüyoruz, lansman ile aile korunmaz. Tüm gençlerimize sesleniyorum, sizi biz evlendireceğiz. Hepinizi evlendireceğiz. 'Nasıl' dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söyleyeyim, istihdam açacağız, enflasyonu bitireceğiz, uygun fiyatlı konut üreteceğiz. Annenin, anne, babanın, baba olabileceği bütün düzenlemeleri yapacağız. Aileyi, ithal sözleşmelerle değil, bizzat kendi medeniyet anlayışımızla güvence altına alacağız. Aile, bir medeniyet meselesidir. Esmalar, Musablar, Fatihler, fethin manasını kavramış, işte bu ailelerden yetişecek" değerlendirmesinde bulundu.

"FETİH RUHU SADECE AYASOFYA'YI AÇMAKLA GERİ GELMEZ"

Fethin manalarından birinin de "Ayasofya" olduğunu belirten Mahmut Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ayasofya ibadete açık. Allah vesile olanlardan razı olsun. Evet. Ayasofya'nın açılması doğru ve hayırlı bir iştir. Ancak Ayasofya'nın açılması, tek başına yeterli değildir. Fetih ruhu, sadece Ayasofya'yı açmakla geri gelmez. Fetih ruhunun gereği, faizci köle düzenini terk etmektir, işgalcilerin değil, mazlumların yanında durmaktır, emperyal hesapların değil, hakkın ve direnişin yanında saf tutmaktır, en nihayetinde 'adil bir düzen' kurmaktır. Fetih ruhunun gereği, bugünün surlarını görmek, bugünün Bizans'ının karşısında dimdik durabilmektir.

Bugünün Bizans'ı, her türlü bağımlılıktır. Bugünün Bizans'ı; kumardır, bahis tuzağıdır. Bugünün Bizans'ı; ahlaksızlığı özgürlük diye pazarlayan bu bozuk düzendir. Bugün ortalık yangın yeri. Ama Milli Gençlik bu yangını seyretmeyecek.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BAKANLIĞI"

Milli Gençlik, 21. yüzyılın Fatihleri olarak; elinde bilgi, yüreğinde imanla, ahlak ve merhamet taşıyarak ateşin içinde kalan kardeşlerine ulaşacaktır. Bizlerse, hangi düzenleme gerekiyorsa, hangi hizmet gerekiyorsa hepsini tesis edeceğiz, bu yangını söndüreceğiz. Göreceksiniz, Milli Görüş iktidarının ilk işlerinden biri kumarın her türlüsünü yasaklamak olacak. 'Bağımlılıkla Mücadele Bakanlığını' kurmak olacak."

İlgili Konular: #SAADET partisi #Mahmut Arıkan

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